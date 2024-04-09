Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Süper Kupa tişörtleri satışta Galatasaray Süper Kupa'nın ardından Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu.

ensonhaber.com

Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı.

Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcular başladı. Sarı-kırmızılılar ilk bulduğu pozisyonda rakip fileleri havalandırdı.

Maçın 1. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Icardi'nin golünden sonra Fenerbahçe maçtan çekildi

Golden sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan bir süre sahada Fenerbahçeli futbolcuları bekledi.

Bayarslan da daha sonra maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Galatasaraylı futbolcular, U19 futbolcularını sahadan ayrılırken alkışladı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabaka ile ilgili kararını daha sonra açıklayacak.

Galatasaray, Süper Kupa maçının tişörtünü çıkardı

Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray, saha içinde büyük bir coşku yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcuların sevinci soyunma odasında da devam ederken, Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye birçok göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı takım son olarak ise Süper Kupa'ya özel bir tişörtü satışa çıkardı.

Galatasaray, ezeli rakiplerinin maçtan 1. dakikadan itibaren çekilmesine atıfta bulunduğu bir ürünü taraftarlarının beğenisine sundu.

Sarı-kırmızılıların yaptığı bu bu tişört tasarımı sosyal medyada gündem olurken taraftarlarının beğenisini kazandı.