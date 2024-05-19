Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli koreografi! Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı öncesinde ezeli rakiplerini hedef alan bir koreografi sergiledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 37. haftası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kapanıyor.

Şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyen mücadelede Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, dev derbide karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı

Bu derbiye büyük ilgi gösteren ve çıkan biletleri günler öncesinden alan sarı-kırmızılı taraftarlar, görkemli bir koreografiye imza attı.

Galatasaraylı futbolseverler, karşılaşmaya dakikalar kala ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi hedef alan bir görsel ortaya çıkardı.

Koreografide birçok detay var

Taraftarların yaptığı koreografi iki bölümden oluştu.

İlk önce doğu tribününde kartonlarla 'Mayıslar bizimdir' yazısı yapıldı.

Daha sonra kuzey tribününde 3 boyutlu koreografi gösterildi.

Koreografide ilk olarak tahtanın önünde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve 'Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk' yazıları yer aldı.

Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi.

Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı.

Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

İşte koreografiden görseller...