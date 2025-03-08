Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

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Süper Lig'de 26 hafta sonunda topladığı 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışı veriyor.

Son haftalara ezeli rakibinin 4 puan önünde lider durumda giren Galatasaray'da genel sekreter Eray Yazgan, Kale Arkası programında Ersin Düzen'e özel açıklamalarda bulundu.

"PANİK YAPMASI GEREKEN ONLAR"

Yazgan, sözlerine şöyle başladı:

Puan farkı 8'den 4'e düştü diye panik havası var. Ama bu puan farkını 8'e çıkaran da yine bu takım, bu hoca, bu yönetim. Asıl panik yapması gereken bizim rakiplerimiz. İki hafta önce Fenerbahçe ile maçımız oldu, biz bekledik ki bizi yenmeye yönelik oyunları olsun ama hiç öyle havaları yoktu. Maçtan sonra sanki bizim düzenli olarak yaptığımız gibi bize 3 tane atıp da dönmüşler gibi açıklamaları oldu.

"İTEKLEMELER OLMAZSA.."

Fenerbahçe hakkında konuşan Yazgan, şunları dedi:

Eğer Fenerbahçe'yi bir takım eller, iteklemeler olmazsa, onların da çok zor maçları olduğunu düşünüyorum. Bodrumspor, Sivasspor sınırda. Geçmişte olduğu gibi iteklemeler kendilerine yapılmazsa ciddi puanlar kaybedeceklerine inanıyorum.

"39 TANE SARI KARTI VERİLMEMİŞ"

Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye 39 tane sarı kartın verilmediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

26 hafta içinde Fenerbahçe, 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken 1 tane bile kırmızı kart görmemiş. Lig'in kırmızı kart gösterilmeyen tek takımı. Toplam 39 tane görmesi gereken sarı kart Fenerbahçe'ye gösterilmemiş! Bu sarı kartların 6 tanesi çift sarı karttan kırmızı olması lazım. Ayrıca 5 tane direkt kırmızı kartları verilmedi.

"10 PENALTI VERİLMESİ GEREKİYORDU"

Fenerbahçe'nin aleyhine 10 tane penaltı verilmesinin gerektiğini belirten Yazgan, şöyle konuştu:

Fenerbahçe maçlarında 26 hafta içinde rakiplerine 10 tane penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş!

"17 BAŞVURU YAPTIK, YANIT ALAMADIK"

Galatasaray Genel Sekreteri, başvurularına yanıt alamadıklarını belirtti ve şu sözleri sarf etti:

Son 3 ayda TFF'ye 17 tane başvurumuz oldu. Hiçbirisine yanıt almadık. Yayıncı kuruluş tam 9 defa Kasımpaşa tribünlerinin ettiği küfürlerden dolayı sesi kıstı. Sonra sevklere bakıyoruz. Bu küfürlerden dolayı sevk olmamış.

"BÖYLE 46 TANE POZİSYON VAR"

Yazgan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını IFAB protokolüne göre VAR'ın davet etmek zorunda olduğu ama davet etmediği bir pozisyon olduğu için paylaştıklarını açıkladılar. Sezon başından beri böyle 46 tane pozisyon var.

"ALGI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Fenerbahçe'nin algı yapmaya çalıştığını belirten Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Cihan Aydın'ın yönettiği 3 maçımızın 2'sinde puan kaybettik ve penaltılarımız verilmedi. Fenerbahçeli olduğu ortaya çıkan Mehmet Türkmen'in kendi maçlarına verildiği havasını dağıtmak için Cihan Aydın üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar. Havuzda 50 hakem var, 26 maçın 4 tanesini bu Fenerbahçeli hakem yönetti.

"YERLİ-YABANCI FARK ETMİYOR"

Hakemler hakkında konuşan Yazgan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bizim için yabancı hakem veya yerli hakem fark etmiyor. Yeter ki iyi hakem olsun. Bizim duruşumuz bu. Sadece bir isim olmasın. Vincic. Onu da geldiler, bizim maçımıza verdiler.

"MOURINHO İFADE VERECEK"

Jose Mourinho ile ilgili olarak Yazgan, şu açıklamayı yaptı:

Siz Türkler şöylesiniz böylesiniz dediğiniz zaman bu bir ırkçı söylemdir. Mourinho'nun aylardır söylemleri, Türk insanını hor gören söylemlerine birinin dur demesi gerekiyordu. Allah kimseyi, Türk halkına edilen hakaretleri savunmak durumunda bırakmasın. Acun Ilıcalı başta olmak üzere topyekun bu gayretin içindeler! TFF, 42. maddeden sevk etmeliydi Mourinho'yu. Ayrımcılık var burada net şekilde. Kendisi hakkında savcılığa başvurumuz oldu. İfadesini verecek.

"PR ÇALIŞMASININ BİR TEZAHÜRÜ"

Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Drogba dahil, Mourinho hakkında paylaşımlar yapanlar PR çalışmasının bir tezahürü. Rangers maçını izleme imkanınız oldu mu? Ne yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Talisca'nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho'nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik.

"TFF'YE SORUYORUZ!"

Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Kasımpaşa deplasmanı sonrası disipline sevkler yapıldı. Galatasaray taraftarları sevk edilirken, Kasımpaşa taraftarları sevk edilmedi. Yayıncı kuruluş, Kasımpaşa tribünlerinin ettiği küfürlerden dolayı tam 9 kez sesi kısmak zorunda kaldı. Bakıyorsunuz sevklere; Kasımpaşa sevk bile edilmemiş. Biz bunu TFF'ye soruyoruz! Edilen küfürlerin arasında Ali Sami Yen'e edilen galiz küfürler de var, böyle çirkinlikler de var!

"KİMSE MERAK ETMESİN"

Eray Yazgan, sözlerini şöyle noktaladı: