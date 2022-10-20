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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye saat göndermeli paylaşım

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye saat göndermeli paylaşım

    Galatasaray’da "Türk futbolu için adalet" temalı basın toplantısının ardından sarı kırmızılı kulüp saat 19.07'de dikkat çeken istatistik paylaşımı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 19:45
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    Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşımın zamanlaması dikkat çekti

    Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

    Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.

    İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye saat göndermeli paylaşım #1

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye saat göndermeli paylaşım #2

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye saat göndermeli paylaşım #3

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye saat göndermeli paylaşım #4

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye saat göndermeli paylaşım #5


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