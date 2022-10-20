Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye saat göndermeli paylaşım

Galatasaray’da "Türk futbolu için adalet" temalı basın toplantısının ardından sarı kırmızılı kulüp saat 19.07'de dikkat çeken istatistik paylaşımı yaptı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın zamanlaması dikkat çekti

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı: