Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sosyal medyadan cevap

Galatasaray, Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımına, 'Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!' ifadeleriyle karşılık verdi.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Eski derbilere göre saha içi olayların yaşanmadığı ve nispeten güzel bir futbolun oynandığı karşılaşmanın ardından, Ezeli rakiplerin çekişmesi sosyal medyada da devam etti.

"DOĞRU LOGO, RAKİBE SAYGI, KENDİNE SAYGI!"

Maçın ardından sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerinin karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" dedi.

GALATASARAY'DAN "VENİ, VİDİ, VİCİ" PAYLAŞIMI

Mücadele sonrasında sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Julius Sezar, ’Veni vidi vici’ sözünü paylaştı.

Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi’ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar’ın ’Veni vidi vici’ sözlerini söylemişti.