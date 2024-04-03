Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi Fenerbahçe, Galatasaray'la Şanlıurfa'da oynayacağı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Yaşanan bu gelişme üzerine sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe’de dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da kongre üyeleri; Süper Kupa, Türkiye Kupası, futbol faaliyetlerinin yol haritası, UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması başvurusunun yer aldığı 4 maddelik önerge ile ilgili yönetim kuruluna tam yetki verdi.

Sarı-lacivertli kulüp, bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu’na Galatasaray ile 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanması planlanan TFF Süper Kupa’nın uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde mücadeleye çıkmamak veya U19 takımıyla katılacağının bildirdi.

"Ligden çekilme blöfü yap, play-off'a U19 ile katıl"

Yaşanan bu kararının ardından ise Galatasaray dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılıların espor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uno oyunundan kartlar kullanıldı.

Bu kartların üzerinde, "Ligden çekilme blöfü yap, play-off'a U19 ile katıl" sözleri yer aldı. Galatasaray, bu paylaşımında Fenerbahçe'nin hesabını da etiketledi.

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.