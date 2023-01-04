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- Galatasaray'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı: Tuz koktu
Galatasaray'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı: Tuz koktu
Antalyaspor'un Fenerbahçe ile yaptığı müsabakada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili Galatasaray, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 04.01.2023 - 01:05
- Güncelleme : 04.01.2023 - 02:17
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçın 90+8'inci dakikasında ise Antalyaspor'da Fernando Martins'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
"Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı"
Antalyasporlu futbolcular attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi.
Müsabakanın ardından Galatasaray'dan, Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım geldi.
Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.