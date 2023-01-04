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    Galatasaray'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı: Tuz koktu

    Antalyaspor'un Fenerbahçe ile yaptığı müsabakada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili Galatasaray, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 01:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 02:17
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    Galatasaray'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı: Tuz koktu

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

    Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Maçın 90+8'inci dakikasında ise Antalyaspor'da Fernando Martins'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    "Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı"

    Antalyasporlu futbolcular attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi.

    Müsabakanın ardından Galatasaray'dan, Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım geldi.

    Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı: Tuz koktu #1


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