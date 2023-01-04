Galatasaray'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı: Tuz koktu

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile yaptığı müsabakada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili Galatasaray, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 90+8'inci dakikasında ise Antalyaspor'da Fernando Martins'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

"Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı"

Antalyasporlu futbolcular attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından Galatasaray'dan, Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım geldi.

Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.