Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı açıkladı. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere flaş bir gönderme yaptı.

Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun uğraş verdiği Wilfried Zaha Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu.

"Zahaha" göndermesi

Galatasaray, "ZAHAHA" mesajıyla ve arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla flaş bir gönderme yaptı.

Ali Cabbar şarkısının sözleri şu şekilde:

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.