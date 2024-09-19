Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'den kulübüne yönelik ithamların, derbi maçı etkilemeyi amaçladığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu hafta oynanacak derbi öncesi hem heyecan artmış, hem de sinirler gerilmiş durumda.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, önceki gün yaptığı açıklamada Galatasaray'ı haksız rekabet yaratmak ve mali kuralları ihlal etmekle suçladı. Pekin, kulübün bu iddialarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok resmi kuruma başvuruda bulunduğunu belirterek, Türk futbolunun adil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray'dan yanıt gecikmedi.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, derbi öncesi rakip kulüpten böyle bir açıklama gelmesini manidar bulduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

SAHADA KAZANAMAYAN ZİHNİYETİN DÜŞTÜĞÜ KOMİK DURUMLAR..

Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.



Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye’de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.

PLAN AÇIĞA ÇIKMIŞ, NİYET HASIL OLMUŞTUR

Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur.



Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Aynı cesareti kendilerinden de bekliyoruz.



Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz. Ve hafta sonu oynayacağımız maça tümüyle konsantreyiz.