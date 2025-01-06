Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt geldi: Yaşanan kaosun sorumluları bellidir

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'a gönderme yaparak, "Yönetim olarak karar verdik, acil durum toplantısı yapacağız. Düşüncemiz Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına yanıt gecikmedi.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Her hafta kendi maçlarından sonra dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır:



Galatasaray Spor Kulübü, yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda yabancı video yardımcı hakem talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"TÜRK FUTBOLUNDA YAŞANAN KAOSUN SORUMLULARI BELLİDİR"

Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir.



Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir. Kulübümüz yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız.

"YİNE SAHADA OLACAĞIZ, KAZANACAĞIZ"

Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz.



Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır.