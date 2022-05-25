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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

    Galatasaray, 4. yıldızı almasının 7. yıl dönümünde TFF'den onay almadan 5. yıldızı takmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.
    • 25.05.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:39
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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

    Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız savaşı sürerken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir paylaşım geldi.

    Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Galatasaray, 7 yıl önce 20. şampiyonluğa ulaşarak 4. yıldızı takan ilk takım oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Sarı kırmızılıların bu paylaşımı, yıldız tartışmasını sürdürdüğü Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

    İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

    "Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasarayımız, 7 yıl önce bugün Süper Lig'de 20. şampiyonluğuna ulaşarak şanlı armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım oldu ve Türk futbolunda bir ilke daha imza attı!"

    Paylaşılan videoda o sezona ait gollerin yanı sıra, Snejijder'in şampiyonluk kutlamasında "Fener ağlama" dediği anlar da yer aldı.

    Belirsizlik sürüyor

    Bilindiği üzere Fenerbahçe, yakın zamanda 28 şampiyonlukları iddiasıyla formasına 5. yıldızı ekleyeceğini duyurmuştu.

    TFF'nin henüz 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında karar vermemesi ise bu tartışmaları uzatıyor. Federasyon yetkililerin ivedilikle bu konuyu karara bağlaması ve kulüpler üzerinde otorite sağlaması bekleniyor.

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye yıldız göndermesi #1

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye yıldız göndermesi #2

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    Galatasaray dan Fenerbahçe ye yıldız göndermesi #5


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