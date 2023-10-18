Galatasaray'dan forma kararı! Beşiktaş derbisinde çubuklu forma giyilecek

Taraftarların gözü 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinde olacak. Ali Sami Yen'de oynanacak mücadele öncesi flaş bir karar alındı.
Derbide forma kararı
Galatasaray Beşiktaş derbisine kısa süre önce satışa sunulan alternatif formayla çıkma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular cumartesi günü oynanacak karşılaşmada yeni formayla sahadaki yerini alacak.
1923 yılındaki giyilen formaya atıfta bulunarak Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak üretilen forma taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı.
Kaptan Muslera giydi
Galatasaray kaptanı Muslera ve Sarı-Kırmızılı futbolcular 100. yıl için özel hazırlanan formayı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde test etti ve oldukça beğendi.
Instagram hesabından o anları paylaşayan deneyimli kaleci “Yeni zırhımız. Zaferlerle dolu bir yüzyılın sembolü ve daha nicelerinin sözü.” ifadelerini kullandı.
Atatürk imzası var
2599 TL’ye satılan ve Galatasaray’ın bu sezonki 3. alternatifi olan formalarla ilgili Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:
Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Galatasaray’a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü. Fanatik’ten Yakup Çınar’ın haberine göre, Sarı-Kırmızılı takımın 3. forması çubuklu olacak. Galatasaray’ın 1923 yani 100 yıl önce giydiği formadan esinlenerek hazırlanan forma sosyal medyaya sızdı. Bu forma taraftarın büyük beğenisini kazandı. Cumhuriyet’in 100. yılına itafen hazırlanan forma için Galatasaray Mağazacılık A.Ş büyük uğraş verdi.
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