Galatasaray'dan forma kararı! Beşiktaş derbisinde çubuklu forma giyilecek Süper Lig ekibi Galatasaray, Beşiktaş derbisine Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan formasıyla çıkacak.

ensonhaber.com

Taraftarların gözü 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinde olacak. Ali Sami Yen'de oynanacak mücadele öncesi flaş bir karar alındı.

Derbide forma kararı

Galatasaray Beşiktaş derbisine kısa süre önce satışa sunulan alternatif formayla çıkma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular cumartesi günü oynanacak karşılaşmada yeni formayla sahadaki yerini alacak.

1923 yılındaki giyilen formaya atıfta bulunarak Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak üretilen forma taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı.

Kaptan Muslera giydi

Galatasaray kaptanı Muslera ve Sarı-Kırmızılı futbolcular 100. yıl için özel hazırlanan formayı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde test etti ve oldukça beğendi.

Instagram hesabından o anları paylaşayan deneyimli kaleci “Yeni zırhımız. Zaferlerle dolu bir yüzyılın sembolü ve daha nicelerinin sözü.” ifadelerini kullandı.

Atatürk imzası var

2599 TL’ye satılan ve Galatasaray’ın bu sezonki 3. alternatifi olan formalarla ilgili Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: