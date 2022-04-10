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    Galatasaray'dan gol öncesi faul itirazı

    Galatasaray'dan gol öncesi faul itirazı

    Galatasaray, derbide Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol öncesinde itirazında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 22:28
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    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibinin attığı ikinci gol öncesindeki pozisyona itirazda bulundu.

    Gol öncesi faul itirazı

    Fenerbahçe'nin ikinci golü attığı 68. dakikada Serdar Dursun ile ikili mücadeleye giren Taylan Antalyalı kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu.

    Atilla Karaoğlan ise pozisyonda faul olmadığına hükmetti ve pozisyonu sürdürdü, devam eden atakta Fenerbahçe golü buldu.

    Galatasaray dan gol öncesi faul itirazı #1

    Galatasaray dan gol öncesi faul itirazı #2

    Galatasaray dan gol öncesi faul itirazı #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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