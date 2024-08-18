Galatasaray'dan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklama Galatasaray Kulübü, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama yayınladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakanın ikinci yarısında tansiyon bir hayli yükseldi.

YAVANCI MADDELER ATILDI

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

ALİ KOÇ DARBE ALDI

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Fatih Özkan'dan aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Kulübü ise yaşanan bu gelişmelerin ardından ise sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama metni yayınladı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Dün oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübümüze ve tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek, toplumsal huzuru bozma senaryosunun bir devamıdır.

"TESADÜF DEĞİLDİR"

Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

"FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRILSIN"