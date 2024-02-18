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Galatasaray'dan hakem Ali Şansalan'a İlber Ortaylı'lı tepki

Galatasaray'dan hakem Ali Şansalan'a İlber Ortaylı'lı tepki Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olduğu maçta Mauro Icardi ile bulduğu golün ofsayt olması nedeniyle hakeme tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar bu paylaşımında İlber Ortaylı'nın videosunu kullandı.