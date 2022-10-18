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    Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki

    Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki

    Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray Kulübü hakem hatalarına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 05:13
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    Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, Galatasaray'dan hakemlerin yönetimine ve VAR sistemine sert tepki geldi.

    Sarı kırmızılı kulüten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Manzara utanç vesikası"

    "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!

    Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.    Galatasaray’ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.

    "Sistematik oyunun ilk günden beri farkındayız"

    Adeta sinir uçlarımızla oynamak amacıyla atanmış hakemler eliyle ve belli odaklar tarafından yönlendirilen maçlar nedeniyle, kendimize öncelik olarak koyduğumuz ligimizin marka değerini yükseltme hedefinin, sayenizde, beyhude bir çaba haline geldiğini üzülerek görmekteyiz.   Biliniz ki sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz.

    "Yapacağınız eylemlerin takipçisiyiz"

    Bunları ortaya koyduğumuzda bizlerin haklılığı ortaya çıkacak. Sizlerin bu gerçekleri manipülatif söylemlerle ve yarattığınız adaletsiz düzenin unsurlarıyla bertaraf etme çabalarınızı da, kamuoyunu nasıl yanıltmaya çalıştığınızı da tespit etmeye devam edeceğimize ve yapacağınız tüm eylemlerin takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz.

    "Hakem katliamları tek tek belirlenmeli"

    Görüyoruz ki bu haksızlıklar sadece bize değil kayrılan birkaç kulüp dışında herkese yapılmaktadır. Günden güne kararlılıkla artacak mücadelemiz ise sadece kendimiz için değil bu sistemin zarar verdiği tüm kulüpler için olacaktır.   Türkiye Futbol Federasyonu’ndan acil beklentimiz, hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti HERKES için sağlamasıdır."


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