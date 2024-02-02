Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Samsunspor galibiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Maç fazlasıyla da olsa lider olmaktan mutluyuz. İnşallah 24. şampiyonluğu alıp 25. şampiyonlukla 5. yıldızı da alacağız. 2-0'lık skorla net bir galibiyet aldık. Oyundan çok memnunuz ama şu üzüntüyü dile getirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçı ile bu maçın VAR hakemi yine aynı. Bugün yine inanılmaz bir moral bozukluğu yaşıyor, kasıt arıyoruz. 71. dakikada Mauro Icardi'ye yapılan net bir penaltıydı. Hakem VAR'ı dinledi ve 4 saniyede inceledi. Buna 4 saniyede nasıl karar verdiler" dedi.

"Tamamen kasıtlı"

Metin Öztürk, "Aynı VAR hakemi Icardi'nin elmacık kemiği kırıldığında da devam etmişti. Bu tamamen kasıtlı. MHK'nin bu kasıtlı tutum konusunda acilen tedbir alınmasını ve uzun süre bu VAR hakeminin başkalarının da canını yakmasını önlemesini istiyoruz. Son dakika Kaan Ayhan'ın vuruşunda da el olduğunu düşünüyoruz ama onda da karar aut olarak çıktı. Ele geldiyse nasıl aut oluyor?" ifadelerini kullandı.

"Hem masada hem de sahada gereken neyse yapacağız"

Metin Öztürk ayrıca, "Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz şampiyonluk, taraftarımız bize inansın. Biz hem masada hem de sahada gereken neyse yapacağız. Galatasaray'ın hakkını bu kötü kalplilere yedirmeyeceğiz. Biz bir takımız ve şahıslar üzerinden konuşmuyoruz. Galatasaray her zaman 11 aslanıyla sahaya çıkar. Oyuncu değerlendirmek Okan hocanın işi. Biz bu art niyetlilerden bıktık. Bu hakemin kötü kalpliliğinden Icardi, 3-4 hafta oynayamadı ve bu performansımızı etkiledi. Bugün 4 saniyede 10 kamerayı nasıl gördüklerini anlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.