Galatasaray'dan hakem ve PFDK kararlarına tepki paylaşımı

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PFDK, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bordo-mavili kulübe 3 milyon 112 bin TL de para cezası verildi.
Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat 1 maç ceza aldı. Osayi ise ceza almadı.
Tahkim ise sarı-lacivertlilerin cezalara yaptığı itiraza cevap vermeyerek, erteledi.
Galatasaray tepki gösterdi
Söz konusu futbolcular Adana Demirspor maçında forma giyerken, cezalarını çekip çekmeyecekleri ise belirsizliğini koruyor.
Trabzonspor yönetiminin verdiği tepkinin ardından Galatasaray da sessizliğini bozdu.
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesaplarından yaptığı günaydın paylaşımında paylaşılan fotoğraflarla TFF ve MHK'ye tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlar...
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