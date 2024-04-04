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Galatasaray'dan hakem ve PFDK kararlarına tepki paylaşımı

Galatasaray'dan hakem ve PFDK kararlarına tepki paylaşımı Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı günaydın paylaşımında MHK'yi hedef aldı.