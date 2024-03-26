Galatasaray'dan hakemlerle ilgili açıklama: Ali Koç bu videoya nasıl ulaştı Galatasaray'da başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u ağırladığı maç ile ilgili MHK toplantısından gündeme düşen video için açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçına dair Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısından sızdırılan video hakkında konuştu.

Yelkencioğlu, konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamanın kulüp tarafından yapılacağını belirtirken, videoya dair bazı detayları paylaştı.

"Ali Koç bu videoya nasıl ulaştı?"

Amerika merkezli anonim bir hesabın kesilmiş konuşma görüntülerini nasıl elde ettiğini ve yayınladığını merak ettiklerini belirten Yelkencioğlu, 13 Mart tarihinde Ali Koç'un bahsettiği konuşmaların nasıl kendisine ulaştığını sorguladı.

Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Ali Koç'ta varsa paylaşsın"

Ayrıca Yelkencioğlu, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) içindeki yapılanmasını sorgulayarak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumlarının Ali Koç'ta varsa paylaşılmasını talep etti.