Galatasaray'dan Hatayspor maçı öncesi anlamlı hareket

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Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek.
Bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.
"6 Şubat'ı unutmayacağız"
Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar.
Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.
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