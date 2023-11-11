Galatasaray'dan Hatayspor maçı öncesi anlamlı hareket Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkacak.

ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek.

Bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.

"6 Şubat'ı unutmayacağız"

Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar.

Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.