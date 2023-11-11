Galatasaray'dan Hatayspor maçı öncesinde anlamlı hareket!

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde konuk takım sarı-kırmızılılardan anlamlı bir hareket geldi.
Galatasaray, maç öncesi depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı.
"Kalbimizdesiniz"
Galatasaray resmi sosyal medya hesabı yedek kulübesinde bulunan tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz…" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartı ve tişörtleriyle sahaya çıktı.
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