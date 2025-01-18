Galatasaray'dan Hatayspor maçı sonrası olay tepki!

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Süper Lig'in 20’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından orta ve VAR hakemine tepki gösterdi.

"BİZCE YERLİ VEYA YABANCI HAKEM DEĞİL MESELE"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere

Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)