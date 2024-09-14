Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Pazartesi çalışmalara başlayacak Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 5. haftada Galatasaray, sahasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı sebebiyle sarı kırmızılı takımın vazgeçtiği iddia edilen Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ve Mauro Icardi'nin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"KOSTIC'LE İLGİLİ BİLGİM YOK"

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Kostic'le ilgili bilgim yok. Bize gelen en ufak bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, transfer döneminde Sırp golcüyü Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

"ICARDİ PAZARTESİ GÜNÜ DÖNECEK"

Mauro Icardi hakkında ise İnce, "Icardi pazartesi günü dönecek ve burada çalışacak. Ziyech için süre vermiyorum." açıklamasında bulundu.