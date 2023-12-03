Galatasaray'dan Icardi paylaşımı: Çok seviliyorsun Mauro Galatasaray, 2-0 kazanılan Pendikspor maçının ardından takımın yıldız ismi Mauro Icardi ile ilgili bir gönderi paylaştı. Sarı-kırmızılılar, yapılan paylaşımda "Çok seviliyorsun Mauro" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69’uncu dakikada Cedric Bakambu ve 82’nci dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12’nci galibiyetini aldı ve 37 puana yükseldi. Pendikspor ise 7’nci mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanla 16’ncı sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından ise sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcu Mauro Icardi hakkında bir paylaşım yaptı.

"Çok seviliyorsun Mauro!"

Galatasaray, Arjantinli oyuncunun Pendikspor maçından önce çocuklarla bir arada olduğu fotoğrafını kullandı ve sarı-kırmızı kalp emojileriyle birlikte gönderi yayınladı.

Yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

Yeşil sahadan doğan ve her gün büyüyen bu sevgi yumağının başrollerinde yine çocuklar ve Icardi var. Çok seviliyorsun Mauro!

Galatasaray'ın sosyal medyadan paylaştığı gönderiye ise sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük ilgi gösterdi ve çok sayıda yorumda bulunarak Icardi'nin fotoğrafını beğendi.