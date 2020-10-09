Galatasaray'dan iki isme zorunlu maaş indirimi

Galatasaray Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Maaşlarında indirimi kabul etmeyen futbolcuların da maaşları indirimli yatırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi." sözlerinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

"ONLARIN DA MAAŞI İNDİRİMLİ ÖDENDİ"

Galatasaray'ın son açıklamasında "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu ismi verilmedi.



