Galatasaray'da Ismail Jakobs sakatlandı

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor'u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ev sahibi sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi.

JAKOBS'UN YERİNE NELSSON GİRDİ

Sakatlığını atlatan ve sahalara geri dönen Ismail Jakobs yeniden sakatlık geçirdi.

Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

RİSKE EDİLMEDİ

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.