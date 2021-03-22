Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Tsimikas atağı

Stoper ve sol bekte oynayan oyuncuların performansından memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime istediği oyuncuların listesini verdi.

Sahasında Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da, stoperlerin yaptığı hatalar teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı.

Özellikle Luyindama'nın sık sık top kaptırmasından rahatsız olan Terim'in, Kongolu oyuncunun satılmasını istediği öğrenildi.

İLK ADAY KAAN AYHAN

Yönetimle görüşen ve şimdiden transfer çalışmalarına başlanmasını isteyen 67 yaşındaki teknik adam, ilk olarak Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın alınmasını talep etti.

İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Kaan için hem kiralama hem de satın alma formülleri hazırlanıyor.

SARACCHI İÇİN ISRAR EDİLMEYECEK

Stoper dışında sol beke de takviye yapacak olan Galatasaray, Saracchi'nin performansından memnun olsa da Uruguaylının sık sık sakatlanması, sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yönelmesine neden oldu.

Kiralık sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro talep eden Leipzig'e 2 milyon euro önerileceği, kabul edilmemesi durumunda ise masadan kalkılacağı bildirildi.

ALTERNATİF TSIMIKAS

Saracchi eğer Alman ekibine geri dönerse Cimbom, Liverpool'un 24 yaşındaki sol beki Konsantinos Tsimikas'a yönelecek.

Olimpiakos'tan 13 milyon euro karşılığında İngiliz devine transfer olan Tsimikas, bu sezon yalnızca 6 resmi maçta süre alabildi.