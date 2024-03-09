Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu açıklaması Galatasaray, Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 6-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 85. dakikada Mauro Icardi ve 40, 45, 64. (p) dakikalarda Kerem Demirbay kaydetti.

Rizespor'un golleri 38. dakikada Casper Hojer ve 61. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Ev sahibi takım Sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısında sakatlanarak saha kenarına gelen Kaan Ayhan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır"

Galatasaray'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Nasıl sakatlandı?

Kaan, müsabakanın 14. dakikasında Akintola'ya kayarak yaptığı müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Galatasaray sağlık ekibinin tedavisinin ardından kendini deneyen Kaan, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

29 yaşındaki futbolcunun yerine 23. dakikada oyuna Wilfried Zaha dahil oldu.