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- Galatasaray’dan 'Kadıköy hatırası' paylaşımı
Galatasaray’dan 'Kadıköy hatırası' paylaşımı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından soyunma odasında yaşanan sevincin fotoğrafını '2021 Kadıköy hatırası' notuyla paylaştı.
- İHA
- 06.02.2021 - 23:19
Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
SOYUNMA ODASINDA GALİBİYET SEVİNCİ
Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü.
"2021 KADIKÖY HATIRASI"
Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı ’2021 Kadıköy hatırası’ notuyla paylaştı.