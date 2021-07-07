Galatasaray'dan KAP bildirimi açıklaması

Galatasaray yönetim kurulu sonrası kulüp sözcüsü Remzi Sanver KAP bildirimiyle ilgili, "Tüm rakiplerimiz bunu paylaşmıyorken bu bizim rekabet gücümüzü ciddi bir şekilde kırıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yeni yönetimle birlikte, 2 milyon eurodan aşağı olan transferleri KAP'a bildirmeyeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama, tartışma konusu haline gelmişti.

Konuyla alakalı Galatasaray Yönetim Kurulu sonrası kulüp sözcüsü Remzi Sanver Galatasaray Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Remzi Sanver açıklamalarında KAP bildirimine de değindi. Sanver, “KAP bildirimi yapmamamızı eleştirenleri saygıyla karşılıyoruz.

“RAKİPLERİMİZ PAYLAŞMIYOR”

Tüm rakiplerimiz bunu paylaşmıyorken bu bizim rekabet gücümüzü ciddi bir şekilde kırıyor. Yoksa kamuoyundan bilgi saklamıyoruz.

Zaten Sportif AŞ'nin tüm bilgileri üyelerimize sunulmaktadır. Mali tablomuzu bozacak hamlelerle Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok.

“KAMUOYUNDAN SAKLAMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Şeffaflık konusundaki eleştirilerimizi anladığımızı, saygıyla karşıladığımızı belirtmek isterim. Rakiplerimizin yapmadığını yapmak transfer sürecimizi ciddi şekilde etkilerdi. Kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir düşüncemiz yok.” ifadelerini kullandı.