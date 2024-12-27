Galatasaray'dan KAP'a açıklama! Bedelli sermaye artırım talebi onaylandı

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

BÜYÜK BÖLÜMÜ BANKALAR BİRLİĞİ'NE

Galatasaray, sermaye artırımından elde edilecek fonun büyük bir kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sermaye artırımı sonrası paranın kullanım yüzdesi şu şekilde dağılacak:

-Yüzde 39 Ziraat Bankası

-Yüzde 38 Denizbank

-Yüzde 13 Futbol takımı ödemeleri

-Yüzde 7 Diğer borç ödemeleri

-Yüzde 3 Vergi ve SGK borçları