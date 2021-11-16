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    Galatasaray'dan karaborsa için önlem

    Galatasaray, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi bilet satışıyla ilgili, bilet transferini kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 15:03
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    Galatasaray'dan karaborsa için önlem

    Galatasaray yönetimi, derbi öncesi bilet satışıyla ilgili ciddi bir karar aldı.

    Karaborsanın önüne geçilmek için yapılan hamlede bilet transferi yasaklandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır.

    "TARAFTARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN BU KARAR ALINMIŞTIR"

    Hem yönetim hem taraftar hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır.

    Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray dan karaborsa için önlem #1

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