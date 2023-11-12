Galatasaray'dan karar! İki hakem için TFF'ye gidilecek

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'daki maçı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze attı. Galatasaray'ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.
Ligde son olarak geçen sezon Beşiktaş'a (30 Nisan 2023) kaybeden Galatasaray, ligde 195 gün sonra kaybetti.
TFF'ye başvurulacak
Bu mağlubiyetin ardından ise Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor müsabakasının orta hakemi Bahattin Şimşek ile VAR'daki Emre Malok'un bir daha maçlarında görev almaması için TFF'ye başvuruda bulunacağı öğrenildi.
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