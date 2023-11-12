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Galatasaray'dan karar! İki hakem için TFF'ye gidilecek

Galatasaray'dan karar! İki hakem için TFF'ye gidilecek Galatasaray, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR'daki Emre Malok'un bir daha maçlarında görev almaması için TFF'ye başvuracak.