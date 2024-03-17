Galatasaray'dan Kasımpaşa maçında penaltı itirazı! Oyun devam etti

ensonhaber.com
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
Konuk ekip Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem oyunu sürdürdü
Mücadelenin 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan Gül'den döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış