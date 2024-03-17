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Galatasaray'dan Kasımpaşa maçında penaltı itirazı! Oyun devam etti

Galatasaray'dan Kasımpaşa maçında penaltı itirazı! Oyun devam etti Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olduğu Süper Lig maçının ilk yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan ise VAR'la iletişime geçtikten sonra oyunu devam ettirdi.