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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması
Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
- 24.10.2022 - 14:53
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı ve 2-2 beraberlikle sona eren maçta sakatlanan Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu.
Kulüp, genç futbolcunun sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Oyuncumuzun tedavisine başlandı"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
Kazımcan, sakatlanıp oyundan çıktı
Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi. Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.