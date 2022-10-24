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    Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması

    Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
    • 24.10.2022 - 14:53
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    Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı ve 2-2 beraberlikle sona eren maçta sakatlanan Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu.

    Kulüp, genç futbolcunun sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

    İşte Galatasaray'ın açıklaması:

    "Oyuncumuzun tedavisine başlandı"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray dan Kazımcan Karataş açıklaması #1

    Kazımcan, sakatlanıp oyundan çıktı

    Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi. Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

    Galatasaray dan Kazımcan Karataş açıklaması #2


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