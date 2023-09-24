Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması Galatasaray, Başakşehir maçında sol diz iç yan bağlarında esneme yaşayarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın tedavisine başlandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech ve penaltıdan Mauro Icardi atarken, Başakşehir'in golünü ise Leo Dubois kaydetti.

Gözyaşlarıyla kenara geldi

Bu maçın 26. dakikasında ise sarı-kırmızılı takımda Kazımcan Karataş şanssızlık yaşadı. Maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu, Başakşehirli Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından Kazımcan yerden kalkamadı ve yanına Galatasaray sağlık ekibi geldi. Gözyaşları içerisinde soyunma odasına giden Kazımcan, oyuna devam edemedi.

Kazımcan'ın yerine oyuna Kaan Ayhan girdi, sol beke ise Abdülkerim Bardakcı geçti.

"Tedavisine başlanmıştır"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Galatasaray, Kazımcan'ın sol diz iç yan bağlarında esneme yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

İşte açıklama:

Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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