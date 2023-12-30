Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Ameliyat edildi Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Sarı-kırmızılı takımda Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da sakatlık problemi olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

Resmen açıklandı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemizin Ataköy şubesinde başarılı bir operasyon geçirmiştir.



Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.



Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

16 gole katkı

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 8 gol 8 asistle takımına katkı sağladı.