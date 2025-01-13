Galatasaray'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemine tepki

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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Hakem kararlarının öne çıktığı karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'un ardından sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi de bir tweet atarak VAR'a tepki gösterdi.
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"İYİLER KAZANACAK"
Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımı şu şekilde:
VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!
Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
FENERBAHÇE DE BENZERİ TEPKİ VERMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe bir tweet atarak sarı-kırmızılıların lehine verilen kararlara tepki göstermişti.
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