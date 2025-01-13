Galatasaray'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemine tepki
Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakem kararlarının öne çıktığı karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'un ardından sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi de bir tweet atarak VAR'a tepki gösterdi.

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"İYİLER KAZANACAK"

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımı şu şekilde:

VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE DE BENZERİ TEPKİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe bir tweet atarak sarı-kırmızılıların lehine verilen kararlara tepki göstermişti.

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Ercan Ertan
Muhabir