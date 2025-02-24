Süper Lig'de 25. haftanın kapanış mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.
Şampiyonluk yarışı açısından kritik öneme sahip derbi golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçın ardından ise stadyumun hoparlöründen şarkılar çalındı. Açılan bu şarkılar arasında ise Fenerbahçe'ye göndermeler geldi.
GÖNDERMELİ ŞARKILAR AÇILDI
Sarı-kırmızılılar, maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların sahada ayrıldığı sırada Zeki Müren'in 'Gitme Sana Muhtacım', Lvbel C5'in 'HAVHAVHAV' ve Güliz Ayla'nın "Olmazsan Olmaz' şarkılarını çaldı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertlilere gönderme yaptığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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