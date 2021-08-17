Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama

Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.

Giresunspor-Galatasaray maçında savunma oyuncusu Marcao, genç takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.

Çıkan olaydan sonra Marcao, kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Bugün sarı-kırmızılı takımdan olayla ilgili ilk açıklama geldi.

"MUTLAKA İDARİ BİR YAPTIRIM OLACAKTIR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyetin raporu sonrası Marcao-Kerem olayıyla ilgili yönetim bugün bir karar verecek. Mutlaka idari bir yaptırım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama ViDEO