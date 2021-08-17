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    Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama

    Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 12:11
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    Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama

    Giresunspor-Galatasaray maçında savunma oyuncusu Marcao, genç takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.

    Çıkan olaydan sonra Marcao, kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

    Bugün sarı-kırmızılı takımdan olayla ilgili ilk açıklama geldi.

    "MUTLAKA İDARİ BİR YAPTIRIM OLACAKTIR"

    Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyetin raporu sonrası Marcao-Kerem olayıyla ilgili yönetim bugün bir karar verecek. Mutlaka idari bir yaptırım olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama ViDEO

    Galatasaray dan Marcao ile ilgili ilk açıklama #1

    Galatasaray dan Marcao ile ilgili ilk açıklama #2

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