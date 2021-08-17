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- Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama
Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 11:51
- Güncelleme : 17.08.2021 - 12:11
Giresunspor-Galatasaray maçında savunma oyuncusu Marcao, genç takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.
Çıkan olaydan sonra Marcao, kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
Bugün sarı-kırmızılı takımdan olayla ilgili ilk açıklama geldi.
"MUTLAKA İDARİ BİR YAPTIRIM OLACAKTIR"
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyetin raporu sonrası Marcao-Kerem olayıyla ilgili yönetim bugün bir karar verecek. Mutlaka idari bir yaptırım olacaktır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Marcao ile ilgili ilk açıklama ViDEO