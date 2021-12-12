Galatasaray'dan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'na gelmesi beklenen tekliflerin reddedileceği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Avrupa Ligi E Grubu’ndan namağlup lider çıkan takımın bu başarısında büyük payları olan ve ara transferde Avrupa’dan teklif almalarına kesin gözüyle bakılan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için izleyeceği yol haritasını belirledi.

Bu konuda teknik direktör Fatih Terim’le aynı görüşte olan sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği takdirde iki futbolcuyu da sezon sonuna dek satmama kararı aldı.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Galatasaray, Marcao ve Kerem’i takımda tutmakla kalmayıp; ocak ayında transfer yaparak Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa oynamayı hedefliyor.

Transferin gözdeleri haline gelen iki futbolcudan Marcao’nun son Lazio maçında sergilediği performans, kendisini izlemeye gelen Roma ve Napoli scoutlarını adeta büyüledi.

Karşılaşmada girdiği 14 ikili mücadelenin 13’ünü kazanan Brezilyalı stoper, UEFA tarafından ‘maçın adamı’ seçildi.