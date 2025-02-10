Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Süper Lig listesine yazılmayacak

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Süper Lig'de devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala lider Galatasaray, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Buruk'un ekibi savunma bölgesinin sağ ve sol taraflarında oynayabilen Przemyslaw Frankowski'yi açıklamaya hazırlanıyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Lens'in formasını giyen 29 yaşındaki Polonyalı futbolcunun bugün Galatasaray için İstanbul'da olması bekleniyor.

SÜPER LİG LİSTESİNE DAHİL EDİLMEYECEK

Bu transferin ardından Süper Lig'de yabancı sınırına takılmak istemeyen Galatasaray Icardi'yle ilgili bir karar aldı.

TRT Spor'da yer alan haberde Galatasaray'ın yabancı sayısı nedeniyle Arjantinli golcüyü Süper Lig listesine dahil etmeyeceği belirtildi.

Haberde, sarı-kırmızılılardan bu transfer dönemine başka bir futbolcunun ayrılmasının beklenmediği ifade edildi.

AVRUPA KADROSUNDA YER ALIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi güncellenen kadroya dahil edilmişti.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Icardi, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

Uzun süredir formasından uzak kalan deneyimli golcünün sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde tedavisi ile ilgili İstanbul'a gelmiş ve daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlanmadan önce Galatasaray'da 14 maçta süre buldu ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.