Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiği ve Icardi'nin tedavisine başlandığını açıkladı.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma ev sahibi sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti. 26 ve 82. dakikalarda sahneye çıkan 30 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü attı.

Maçın son dakikalarında ise sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Icardi, bir pozisyonda sakatlık geçirdi ve mücadeleyi sekerek tamamladı.

Golcü futbolcu, daha sonra ise stadyumu da aynı şekilde sekerek terk etti.

Sağ ayak bileğinden sakatlandı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Galatasaray, Icardi'nin son durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: