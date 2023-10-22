Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma ev sahibi sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a üç puanı getiren golleri ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti. 26 ve 82. dakikalarda sahneye çıkan 30 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü attı.
Maçın son dakikalarında ise sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Icardi, bir pozisyonda sakatlık geçirdi ve mücadeleyi sekerek tamamladı.
Golcü futbolcu, daha sonra ise stadyumu da aynı şekilde sekerek terk etti.
Sağ ayak bileğinden sakatlandı
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Galatasaray, Icardi'nin son durumu hakkında bir açıklama yayınladı.
Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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