Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yayınladı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18'inci dakikada kendi kalesine Semih Güler, 31’inci dakikada Barış Alper yılmaz, 37’nci dakikada Dries Mertens ve 60’ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Adana Demirspor’un tek golünü 79’uncu dakikada penaltıdan Andrew Gravillion attı.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.

ICARDİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Bu müsabakanın ilk yarısında ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı.

İlk yarıda 2-0’lık skor avantajını erken yakalayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi pas atmak istediği bir pozisyon sonrası sağ bacağını tuttu.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Su molası verildiğinde ise 31 yaşındaki golcü, oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti.

Mücadelenin 25. dakikasında Icardi’nin yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

Arjantinli oyuncu, sağlık ekibiyle beraber doğrudan soyunma odasına gitti.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bir açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: