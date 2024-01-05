Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

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Süper Lig'in ilk devresini ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda bitiren ancak averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Kulüp, yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların açıklamasında, Fenerbahçe derbisinde yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.

İlerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından Mauro Icardi'nin maskeyle oynama ihtimalinin olabileceği vurgulandı.

Konyaspor ve Sivasspor maçlarında oynamayacak olan Mauro Icardi'nin durumu, Kayserispor karşılaşması öncesi yeniden değerlendirilecek.

"Gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.

Bu hafta yapılan idmanlarda yer almadı

Takımın bu hafta gerçekleştirdiği idmanlara katılamayan Arjantinli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 6 asistle mücadele etti.