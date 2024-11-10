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Haber Merkezi

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Ali Sami Yen Spor Spor Kompleksi'nde oynanan maç öncesinde ise Galatasaray taraftarı, yıldız oyuncuları Mauro Icardi'ye büyük bir vefa örneği gösterdi.

"GEÇMİŞ OLSUN KRAL"

Sarı-kırmızılıların, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son bölümünde sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Icardi için dikkat çeken bir pankart açıldı.

Tribüne asılan pankartta "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadeleri yer aldı.

ICARDI, TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Daha sonrasında ise stadyumda bulunan Arjantinli yıldız, anons eşliğinde sahaya indi ve tribünde bulunan Galatasaraylı futbolseverleri selamladı. Icardi ayrıca 3'lü de çektirdi.