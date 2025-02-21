Galatasaray'dan Maydonoz Döner açıklaması: Sponsorluk anlaşmamız yok

Haber Merkezi

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonun ardından Galatasaray Kulübü açıklama yaptı.

Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada, Maydonoz Döner'in Galatasaray'a sponsor olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.

"HERHANGİ BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI BULUNMAMAKTADIR"

Bu paylaşımlar üzerine Galatasaray Kulübü, şu açıklamayı yaptı:

Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAKTIR"

Öte yandan açıklamanın devamında şöyle denildi:

Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Galatasaray Kulübü, 11 Kasım 2024 tarihinde resmi X hesabından yayınladığı sponsorluk anlaşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: