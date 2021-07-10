Galatasaray'dan Mehir Vakfı açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten, birkaç gün önce kulüp başkanı Burak Elmas'a yapılan ziyaretle ilgili açıklama geldi.

Galatasaray'da 19 Haziran'da göreve gelen Burak Elmas yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ziyaretlerini sürdürüp bir yandan da misafirlerini ağırlayan Elmas'a üç gün önce camiada merak uyandıran bir ziyaret gerçekleşmişti.

Konya merkezli Mehir Vakfı'nın başkanı Mustafa Özdemir, Türk Telekom Stadyumu'nda başkan Burak Elmas ile bir araya gelmiş, Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Elmas beyi ve değerli ekip arkadaşlarını şahsım ve Mehir Vakfı adına tebrik ediyor üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan fotoğraflarda Galatasaray Emlak A.Ş yönetim kurulu üyesi Sıtkı Korkmaz da yer aldı.

Sıtkı Kormaz, Mehir Vakfı'nın merkezi olan Konya'da çok etkin bir iş insanı ve yıllardır Galatasaray Dernekleri'nde de aktif bir üye. Galatasaraylı üyelerin bir kısmı sosyal medyada vakıf ziyaretini ve başkanının Galatasaray Başkanlık makamında ağırlanmasını eleştirmişti.

“RESMİ BİR RANDEVU DEĞİL”

Eleştirilerin ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Başkanımıza yapılan kurumsal/kişisel tebrik ziyaretleri Galatasaray resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu tür ziyaretlerin kurumsal içerikle lanse edilip, onayımız olmadan sosyal medya hesaplarından kullanılması doğru değildir.

Başkanımızın kabul ettiği bir delegasyon içerisinde iş adamı kimliğiyle bulunan Sayın Mustafa Özdemir’in kulübümüzü ziyaretinde, Mehir Vakfı kurumsal kimliği ile bir randevu ve temsilinin söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.