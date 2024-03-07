Galatasaray'dan menajer George Gardi'ye 7.5 milyon euroluk ödeme Galatasaray'da son iki sezondur transfer çalışmalarına aracılık eden menajer George Gardi'ye 7.5 milyon euroluk bir ödeme planı sunacağı iddia edildi.

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İki yıldır Galatasaray'ın yıldız transferlerine İtalyan menajer George Gardi aracılık ediyor. Mertens ve Torreira'yı getirerek sarı-kırmızılı kulüple iş yapmaya başlayan Gardi, Icardi ile icraatlarına devam etti.

Zaniolo'da işler yolunda gitmedi

Transferdeki başarı oranıyla güven kazanan Geroge Gardi, "Sezon sonunda en az 25 milyon euroya satacaksınız." diyerek Zaniolo için 15 milyon euro bonservis ödenmesini sağladı. Ancak önce Zaniolo istenen rakamlara satılamadı, sonra da transferdeki isabet oranı tersine döndü.

Son gelenler de hayal kırıklığı oldu

Gardi'nin aracılık ettiği Ziyech ile Ndombele hayal kırıklığı yarattı ve Okan Buruk, çareyi takım içinden jokerler (Kaan ve Barış Alper) çıkarmakta buldu. Galatasaray'ın, iki sezonluk transfer operasyonu sonucunda George Gardi'ye güncel kurla 250 milyon TL'ye yakın borcu olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulüp, İtalya piyasasına hakim ünlü menajere 7.5 milyon euroluk alacağı için ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.