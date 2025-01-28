Galatasaray kulübünün E-Spor takımı Mert Hakan Yandaş'ın olay olan konuşmasına göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar o anları şu ifadelerle paylaştı:
SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması.
NELER OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırlamıştı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmıştı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaşmıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral olmuştu.
KAVGA EDİN BİRAZ KAVGA!
Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış